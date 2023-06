Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nächtlicher Einbruch

Gummersbach (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Kriminelle am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Straße Über dem Hofe im Gummersbacher Stadtteil Bernberg eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag (4. Juni), 3 Uhr gelangten die Täter ins Haus; die Hausbewohner schliefen zu dieser Zeit und bekamen von den ungebetenen Gästen nichts mit. Die Täter suchten nach Wertgegenständen, fanden Bargeld in einer Geldbörse und verließen damit das Haus wieder. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell