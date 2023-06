Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eine weinende Stimme am Telefon - Vorsicht vor Telefonbetrügern

Oberbergischer Kreis (ots)

Gleich mehrfach haben gestern (31. Mai) wieder Betrüger versucht, mit Schockanrufen die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen.

Eine weinende Stimme am Telefon ... dann ist die Rede von einem Verkehrsunfall, bei dem jemand getötet wurde. Dieses Schreckensszenario lässt die meisten Menschen, die einen solchen Anruf erhalten, nicht kalt. Ist das etwa echt? Ist das möglicherweise mein Kind? Geht es ihm gut? Die Gedanken fangen an zu kreisen und in dem Moment meldet sich eine seriös klingende Stimme am Telefon und gibt sich oft als Polizist aus. Die Manipulation und das Schreckensszenario werden weiter gesponnen. Der angebliche Beamte spricht von Untersuchungshaft und einer Kaution, die gezahlt werden müsste. Dabei handelt es sich nicht selten um hohe Summen im fünf bis sechsstelligen Bereich. In Bergneustadt, Wiehl und Gummersbach haben gestern gleich mehrere Menschen solche Anrufe erhalten. Sie sind glücklicherweise nicht auf die Betrüger hereingefallen. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Menschen den Anrufern Glauben schenken und ihnen teilweise all ihr Erspartes aushändigen. Deshalb wird die Polizei auch nicht müde, immer wieder vor diesen Tricks zu warnen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten über diese perfide Masche. Der beste Schutz vor diesen Betrügern ist es, die Tricks zu kennen. Sollten Sie einmal nicht sicher sein, ob es auch ein echter Anruf sein könnte, dann kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern.

