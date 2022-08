Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 7. August 2022, 19.30 Uhr und Montag, 8. August 2022, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen vier Fahrräder, welche verschlossen in einem Carport eines Einfamilienhauses im Rebhuhnweg standen. Bei den Rädern handelte es sich um ein schwarzes Hollandrad der Marke Excelsior, ein blaues und ein schwarzes Damenrad der Marke Rabeneick sowie ein blaues Mountainbike der Marke Conway. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Pkw-Diebstahl

Am Dienstag, 9. August 2022, zwischen 17.15 Uhr und 18.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen hellblauen Audi A3, welcher verschlossen auf einem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Dinklager Straße stand. Als der Geschädigte nach seinem Training in einem dortigen Fitnessstudio zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 9. August 2022, gegen 23.40 Uhr wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person eine Fensterscheibe einer Pizzeria einschlagen würde und vor Ort randaliere. Die Polizisten konnten einen 40-jährigen Tatverdächtigen aus Steinfeld nach seiner Flucht mit dem Fahrrad antreffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 9. August 2022, um 10.20 Uhr parkte eine Angestellte eines Pflegedienstes ihr Dienstfahrzeug an der Großen Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 11.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Vördener Straße den parkenden Pkw. Anhand der Unfallspuren, dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer

Am Dienstag, 9. August 2022, um 15.30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Damme mit einem Motorrad die Straße Jeddebrok. In eine Kurve überfuhr er die Fahrbahnmarkierung und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Der 51-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden, versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Verkehrsunfall

Am 9. August 2022, gegen 13.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 84-Jährige Autofahrerin aus Damme verwechselte das Gaspedal mit der Bremse und fuhr durch die Hauswand des Verbrauchermarktes. Die Fahrerin blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,00 EUR. Die Frau schien aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr fahrtüchtig zu sein. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

Von Montag, 08. August 2022, 22.30 Uhr bis Dienstag, 09. August 2022, 06.15 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück eines Wohnhauses in der Meinard-Fortmann-Straße. Hier verschafften sie sich Zugang zum Lagerraum eines Carports. Entwendet wurden zwei schwarze Pedelecs des Herstellers Scott. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Schwelbrand

Am Dienstag, 9. August 2022, 16.32 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Kopernikusstraße auf Gelände einer dortigen Entsorgungsfirma zu einem Schwelbraund innerhalb eines Abfallhaufens. Die Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden waren mit 8 Fahrzeugen und 26 Kameraden im Einsatz.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Ende Juli und Anfang August beschädigten unbekannte Personen in der Straße Zitadelle mehrere Pollerleuchten, sowie die Köpfe von 3 Fackelleuchten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 7000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 09. August 2022, 16.03 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Cappeln die Bahnhofstraße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle händigte der 32-Jährige zudem einen gefälschten ausländischen Führerschein aus. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 09. August 2022, 22.05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Vechta mit einem E-Scooter den Visbeker Damm, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta / OT Langförden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 9. August 2022, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.00 Uhr parkte eine 25-jährige aus Vechta ihren schwarzen Pkw VW Golf auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Hauptstraße. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung des Kotflügels hinten rechts fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

