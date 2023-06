POL-GM: Trickdiebstahl - zwei Handys gestohlen

Nümbrecht (ots) - Unbekannte haben versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Lindchenweg einzubrechen. Mehrfach setzten die Täter ihr Hebelwerkzeug an der Terrassentür an, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen. Wann genau, der Einbruchsversuch stattgefunden hat, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Entdeckt wurde die Tat am Dienstagabend (30. Mai). Hinweise bitte an die Zentrale ...

mehr