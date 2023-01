Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgängerin an Fußgängerüberweg von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Schöllbronner Straße in Ettlingen zu, als sie offenbar von einem Autofahrer übersehen wurde.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, überquerte die 63-Jährige gegen 08:10 Uhr die Schöllbronner Straße im Bereich der Einmündung Wilhelmstraße auf einem Fußgängerüberweg. Ein in Richtung Innenstadt fahrender Opel-Fahrer übersah die Frau wohl und kollidierte mit ihr. Durch den Zusammenstoß kam die Passantin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

