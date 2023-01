POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien

Karlsruhe (ots) - Im Karlsruher Stadtgebiet ereigneten sich am Wochenende mehrere Einbrüche in Wohnhäuser sowie ein Keller- und ein Kircheneinbruch Unbekannte Täter hebelten am Freitag zwischen 17:10 Uhr und 19:45 Uhr die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Knielinger Schulstraße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher nahmen aus einem aufgebrochenen Tresor Bargeld und Schmuck an sich. Die ...

mehr