Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Lkw wendet in mehreren Zügen auf der Bundesautobahn (BAB) 2

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 26.05.2023, ist ein Sattelzug auf der BAB 2 in die falsche Richtung gefahren. Als dies dem Fahrer auffiel, wendete er auf der befahrenen Strecke in mehreren Zügen. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover fuhr ein weißer Sattelzug mit blauem Planenauflieger gegen 20:30 Uhr von der Tank- und Rastanlage "Garbsen-Süd" in entgegengesetzter Richtung auf die BAB 2. Dort bemerkte der 72-jährige Fahrer offenbar seinen Fehler und wendete sein Gespann in mehreren Zügen mitten auf der Fahrbahn, um anschließend in richtiger Richtung weiterzufahren. Dieses Manöver zwang andere Verkehrsteilnehmende anzuhalten. Zu Unfällen kam es jedoch nicht.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, welche den Lkw in Höhe der Anschlussstelle Lehrte kontrollierte. Gegen den 72-Jährigen wird nun wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt - seinen Führerschein musste er bereits vor Ort abgeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrverhalten des Lkw-Fahrers machen können. Von besonderem Interesse ist, ob bei dem Wendevorgang eine akute Gefährdungssituation entstanden ist. Personen, die etwas zum Sachverhalt beitragen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /desch, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell