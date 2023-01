POL-WES: Rheinberg - 13-Jähriger allein Zuhause überrascht Einbrecher

Wesel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 16.15 Uhr ein Zweifamilienhaus mit integrierter Garage an der Pastor-Bergmann-Straße in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung schlug ein Brandmelder an und warnte die drei Bewohner, die daraufhin das Haus verließen und die Feuerwehr informierten. Beim Verlasen des Hauses verletzte sich ein ...

