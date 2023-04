Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Heidbrink/Diebstahl scheitert

Coesfeld (ots)

Eingeschlichen hat sich ein Unbekannter in die Räumlichkeiten einer Fleischerei am frühen Montagmorgen, hier wurde er vom Inhaber gestört und vertrieben. Der Geschädigte betrat gegen 5.30 Uhr die Räumlichkeiten und beabsichtige mit den Vorbereitungen für den Tagesbetrieb zu beginnen. Dabei flüchtete plötzlich eine männliche Person an ihm vorbei in Richtung Ausgang. Bei einer Nachschau in den Räumlichkeiten stellte der Geschädigte fest, dass sich an der Kasse Hebelspuren befanden. Weiterhin hatte der Unbekannte einen angrenzenden Raum nach möglichem Stehlgut durchsucht. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Zur Person kann lediglich angegeben werden, dass er ca. 175 cm groß, 30-35 Jahre alt, kein Bartträger, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und dunkler Basecap war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

