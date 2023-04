POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/ Fahrradfahrer fährt gegen Auto und flüchtet

Coesfeld (ots) - An der Münsterstraße sind Unbekannte in ein Gebäude eingebrochen. Zwischen 21 Uhr am Freitag (31.03.23) und 9.30 Uhr am Samstag (01.04.23) hebelten die Täter ein Fenster auf. Im Inneren öffneten sie gewaltsam Türen, wodurch sie in Büroräume und einen Verkaufsraum gelangten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet ...

