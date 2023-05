Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall beim Abbiegen in der List

Hannover (ots)

Am Samstag, 27.05.2023, sind auf der Podbielskistraße zwei Pkw miteinander zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 28-Jährige gegen 15:40 Uhr in ihrem schwarzen BMW die Klingerstraße in Richtung Podbielskistraße, um dort nach links stadteinwärts abzubiegen. Gleichzeitig kam eine 63-Jährige in ihrem blauen Porsche aus der Straße Eulenkamp, um geradeaus in die Klingerstraße weiterzufahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache trafen sich die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung der Podbielskistraße, als die BMW-Fahrerin ihr Abbiegemanöver durchführte. Dabei verletzte sich die Porsche-Fahrerin leicht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Derzeit ermittelt der Verkehrsunfalldienst Hannover, wie die Ampelschaltung für die beiden Unfallbetroffenen zum Zeitpunkt des Vorfalls eingestellt war. Laut Zeugenaussagen sollen hinter der 28-Jährigen zwei weitere Fahrzeuge gefahren sein, die ebenfalls angebliches Grünlicht und damit freie Fahrt gehabt hatten. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer, die hinter dem BMW zum Unfallzeitpunkt gefahren sind, sich zu melden. Ebenso werden alle Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Ampelschaltung geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst zu melden. /desch

