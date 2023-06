Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rolex Uhr geraubt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Montagmittag (05.06.2023) in der Epplestraße einem 81 Jahre alten Mann eine Armbanduhr der Marke Rolex geraubt. Der Senior wollte gegen 12.00 Uhr seinen Pkw beladen, als die Unbekannte unvermittelt an ihn herantrat und ihn umarmen wollte. Der 81-Jährige versuchte, die Frau wegzudrücken um eine Umarmung zu verhindern. Dabei zog sie seine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro vom Handgelenk und flüchtete in Richtung Mittlere Straße. Der Senior erlitt leichte Verletzungen. Die Täterin soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein sowie blonde, kurze Haare haben. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

