Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohnung

Stuttgart-Ost (ots)

In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sickstraße ist am späten Sonntagabend (04.06.2023) ein Brand ausgebrochen. Anwohner bemerkten gegen 22.30 Uhr Flammen, die schon aus dem Dach schlugen und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der 39 Jahre alte Mieter der Wohnung erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen, weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

