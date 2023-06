Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Freitag (02.06.2023) in Mehrfamilienhäuser an der Straße Beim Schnatzgraben eingebrochen und haben unter anderem einen Koffer, ein Postpaket, Badeschuhe sowie eine Tasche gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, vermutlich über eine offenstehende Haustür, in das Gebäude und durchsuchten es. Dabei stahlen sie aus einem Abstellraum einen roten Koffer und aus dem Treppenhaus ein Postpaket sowie danebenstehende Badeschuhe. Aus zwei benachbarten Gebäuden, an denen die Haustüren ebenfalls offenstanden, stahlen die Diebe eine Tasche sowie einen Geldbeutel, eine Brieftasche mit persönlichen Papieren und 70 Euro Bargeld. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

