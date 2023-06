Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenbahn mit Pkw zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ist am Montagvormittag (05.06.2023) auf der Kreuzung Mercedesstraße / König-Karl-Straße / Schönestraße ein hoher Sachschaden entstanden. Die Straßenbahn der Linie U13 war gegen 10.00 Uhr in der König-Karl-Straße Richtung König-Karls-Brücke unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß die Stadtbahn mit dem Opel Astra eines 44 Jahre alten Fahrers zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war und nach links in die Mercedesstraße abbiegen wollte. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, woraufhin etwa 50 Fahrgäste die Bahn verlassen mussten. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, da auch die Linksabbiegespur in der Schönestraße in Richtung Wilhelmsplatz gesperrt wurde. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung des Astrafahrers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

