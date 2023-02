Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zeugensuche nach Kita-Einbrüchen

Kempen (ots)

Bereits am Samstag berichteten wir in unserer Meldung Nr. 189 von drei Einbrüchen in mehrere Kindergärten im Stadtgebiet Kempen. Gestern wurden der Polizei nun drei weitere Fälle angezeigt. Zum einen in die städtische Einrichtung am Eibenweg in Kempen, zum anderen in die Einrichtung auf der Antoniusstraße in St. Hubert. Am Eibenweg brachen Unbekannte in der Zeit zwischen dem 25. und dem 27. Februar ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Einrichtung. Nach erster Durchsicht stahlen die Einbrecher unter anderem eine Kamera, eine Bluetooth Box sowie Bargeld. Bei der Einrichtung an der Antoniusstraße ereignete sich der Einbruch zwischen dem 24. Und dem 27. Februar. Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster, durchsuchten die Einrichtung und stahlen Bargeld. Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen dem 20. Und dem 27. Februar auf der Bendenstraße in St. Hubert. Der oder die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf, blieben nach derzeitigem Stand ohne Beute. Auch in diesen Fällen fragt die Kriminalpolizei: Wer hat im Bereich der Einrichtungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (194)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell