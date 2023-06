Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Männer haben am Samstag (03.06.2023) am Leonhardsplatz die Geldbörse eines 44-jährigen Mannes geraubt. Zunächst versuchte ein Mann, im Eingangsbereich einer Gaststätte das Handy des 44-Jährigen aus dessen Brusttasche zu nehmen. Als dieser sein Handy festhielt, schlugen und traten der Unbekannte sowie dessen Begleiter auf ihn ein. Ein 34-jähriger Mann, der dem Opfer zu Hilfe kam, bekam ebenfalls Faustschläge ins Gesicht. Nachdem die beiden Täter geflüchtet waren, stellte der 44-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels fest. Kurz darauf wurde der Geldbeutel in der Nähe wiedergefunden, jedoch fehlten daraus 45 Euro Bargeld. Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge und Tritte leicht verletzt. Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: einer der Täter war 30 bis 35 Jahre alt, zirka 172 cm groß, hatte einen Vollbart, war schwarz gekleidet und trug ein Basecap. Der andere war ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt, zirka 175 cm groß, war mit einer blauen Jeanshose, einem weißen T-Shirt sowie einem schwarzen Jacket bekleidet und trug auch ein Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell