Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unbekannte fällen Bäume - 10.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Heek (ots)

Vier Linden und eine Eiche wurden in der Nacht zum Sonntag in Heek und Nienborg gefällt. Unbekannte hatten im Bereich der Kirche in Heek auf der Ludgeristraße vier Linden abgesägt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls mit einem gleichmäßigen Sägeschnitt hatten Unbekannte eine Eiche an der Landesstraße 574 (Eper Landstraße) im Bereich Heek-Nienborg gefällt. Die umgestürzte Baumkrone versperrte anschließend den Geh- und Radweg, so dass die Polizei hier neben der Sachbeschädigung zudem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die Gefahrenstelle. Der Schaden wird hier auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? (mh)

