Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230202.2 Itzehoe: Autofahrer flüchtet bei Kontrolle

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend hat sich der Fahrer eines Autos in Itzehoe der Überprüfung durch die Polizei zunächst entzogen. Letztlich trafen die Beamten den Mann zuhause an - er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Kurz nach 22.00 Uhr entschloss sich eine Streife, einen Ford zu kontrollieren, der von der Bahnhofstraße aus in die Viktoriastraße fuhr. Nachdem der Fiesta in der Viktoriastraße gehalten hatte und die Einsatzkräfte ausgestiegen waren, gab der zu Überprüfende plötzlich Gas und raste davon. Trotz der sofortigen Verfolgung verlor die Streife das Auto aus den Augen. Ein Check der Halteranschrift außerhalb Itzehoes verlief zunächst negativ. In Stördorf entdeckten die Beamten den PKW schließlich wieder und erneut geriet er aufgrund rasanter Fahrweise außer Sicht. Rund 40 Minuten später fiel das Fahrzeug dann im Nahbereich der Halteranschrift parkend auf, den Halter trafen die Polizisten nun auch in seiner Wohnung an. Zunächst stritt er ab, gefahren zu sein, räumt dies jedoch später ein. Grund für die Flucht des 31-Jährigen dürfte das Nichtvorhandensein eines Führerscheins gewesen sein. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten verlief negativ. Er muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unerlaubten Fahrzeugrennens verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell