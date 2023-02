Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230202.1 Heide: Mann fährt Laterne um

Heide (ots)

Am späten Mittwochabend hat ein Mann in Heide eine Laterne angefahren und sich im Anschluss zu Fuß vom Ort entfernt. Bei einer späteren Überprüfung des Unfallflüchtigen stellte eine Streife fest, dass er nicht nüchtern war. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Kurz vor Mitternacht fuhr ein 33-Jähriger im Fritz-Thiedemann-Ring gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die bei ihrem Eintreffen allerdings feststellen musste, dass der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort war, sein Daimler allerdings stand noch dort. Später meldete sich der Unfallfahrer jedoch über den Notruf und Einsatzkräfte suchten ihn an seiner Wohnanschrift auf. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille, woraufhin eine Staatsanwältin die Entnahme zweier Blutproben anordnete. Ob der Beschuldigte bereits zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen ist, wird die Blutuntersuchung zeigen.

An dem Auto des Beschuldigten entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro, an der Laterne in Höhe von 2.000 Euro.

Den 33-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke. Seinen Führerschein musste der Beschuldigte erst einmal abgeben.

