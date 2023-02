POL-IZ: 230201.5 Marne: Überfall auf Netto-Markt

Heide (ots) - Am Dienstag hat ein Unbekannter in Heide einer Frau gänzlich unbemerkt die Geldbörse entwendet. Tatort war ein Restaurant oder die offene Straße, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gestern meldete sich eine 47-Jährige bei der Polizei und beklagte den Verlust ihres Portemonnaies. Die Dame hielt sich eigenen Angaben zufolge gegen 12.45 Uhr in einer Gaststätte am Markt auf und begab sich im Anschluss zum ...

mehr