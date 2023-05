Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer erschrickt und stürzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 21.05.2023, 18.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Sonntag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Der 28-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf der Wüllener Straße aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs. Hinter der Einmündung Am Strackmanns Esch überholte nach Angaben des Vredeners ein Pkw mit geringem Seitenabstand und zugleich hohem Tempo. Vor Schreck sei er daraufhin mit dem Rad gegen den Bordstein gefahren und gestürzt, so der Radfahrer. Das überholende Fahrzeug sei ein schwarzer Kombi gewesen, Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

