Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Zwillbrock - Geld gestohlen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden-Zwillbrock, Wald am Festplatz;

Tatzeit: 20.05.2023, zwischen 01.30 Uhr und 09.15 Uhr;

Zwei Spendenboxen mit Bargeld entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Vreden-Zwillbrock. Diese hatten in einer Waldhütte gelegen, die sich angrenzend an einen Festplatz befindet. Um hineinzukommen, hatten sich die Täter gewaltsam am Schloss zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

