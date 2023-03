Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Verkehrsunfall in Brake beschädigt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer Pkw des Herstellers Renault ist am Montag, 20. März 2023, bei einem Verkehrsunfall in der Dungenstraße in Brake beschädigt worden. Weitere Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Brake entgegen.

Ein Anwohner der Dungenstraße hörte zwischen 10:00 und 10:30 Uhr einen Knall und begab sich nach draußen. Auf der Straße sah er den Fahrer eines orangefarbenen Lkws, der sich einen in einer Parkbucht stehenden Pkw ansah. An diesem Pkw, einem Renault, wurden später Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite festgestellt.

Der bislang unbekannte Mann war mit seinem Lkw auf der Dungenstraße in Richtung Bürgermeister-Müller-Straße unterwegs und stieß dabei beim Vorbeifahren mit dem geparkten Pkw zusammen. Nach dem Betrachten der entstandenen Schäden setzte er die Fahrt mit dem Lkw fort und entfernte sich vom Unfallort.

