POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Pkw-Fahrerin hat sich am Montag, 20. März 2023, 06:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Kirchseelte schwere Verletzungen zugezogen. Die 29-jährige Frau aus Stuhr befuhr zur Unfallzeit mit einem BMW die L338 von Dünsen in Richtung Kirchseelte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von ...

