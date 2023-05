Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher stehlen Tresor

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Hauptstraße;

Tatzeit: 21.05.2023, zwischen 03.20 Uhr und 04.00 Uhr;

In eine Bäckerei eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Schöppingen. Um in das Gebäude an der Hauptstraße zu gelangen, machten sich die Täter mit Gewalt an einer Tür zu schaffen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen dort fest angebrachten Tresor. Ob sie darüber hinaus etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

