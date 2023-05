Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mutwillig Schäden angerichtet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Donaustraße;

Tatzeit: zwischen 19.05.2023, 22.00 Uhr, und 20.05.2023, 07.00 Uhr;

Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag an einer Schule in Heek angerichtet. Die Täter betraten das Gelände an der Donaustraße, wo sie LED-Leuchten von der Schulfassade abrissen und eine Glaslampe zerstörten. Darüber hinaus entwendeten die Täter eine Feuerschale vom Schulhof und warfen eine Sitzbank in einen Teich. An einer weiteren Stelle der Schulfassade demolierten die Unbekannten mehrere LED-Leuchten. Zudem machten sie sich an einer Metalltür im Bereich der Sporthalle zu schaffen. Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell