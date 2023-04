Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwölf Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Zwischen Freitag (21.04.2023) und Sonntag hat die Kreispolizeibehörde mehrere Geschwindigkeitskontrollen in Siegen-Wittgenstein durchgeführt.

Am Freitag kontrollierte die Polizei auf der Asdorfer Straße in Freudenberg-Niederndorf. Erlaubt waren an dieser Stelle 50 km/h. Der "Spitzenreiter" hatte 106 km/h auf dem Tacho. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 480 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. Zwei weiteren Verkehrsteilnehmern droht ebenfalls ein Fahrverbot.

Am Sonntag führte der Verkehrsdienst in Kreuztal eine Geschwindigkeitskontrolle auf der HTS in Fahrtrichtung Olpe durch. Vier Autofahrern droht ein Fahrverbot. Erlaubt waren 80 km/h, der "Spitzenreiter" fuhr mit 139 km/h in die Kontrolle. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 480 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Ebenfalls vier Fahrverbote drohen nach einer Kontrolle auf der Hauptstraße in Erndtebrück. Trotz erlaubter 50 km/h fuhren die beiden "Spitzenreiter" mit 88 km/h. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 260 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle führte die Polizei auf der Olper Straße in Kreuztal-Krombach durch. Bei erlaubten 50 km/h fuhr der "Spitzenreiter" 105 km/h. Dafür gibt es laut Regelsatz des Bußgeldkataloges mindestens zwei Punkte, 560 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot.

Die Polizei weist an dieser Stelle erneut darauf hin: Geschwindigkeitsverstöße sind nach wie vor Killer Nr. 1 auf deutschen Straßen. Fahren Sie daher mit angemessener Geschwindigkeit, damit Sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer gesund und unfallfrei ans Ziel kommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell