POL-SI: Polizei sucht vermisste 16-Jährige - #polsiwi

Freudenberg-Heisberg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (19.04.2023) ist es zu einem versuchten Tankstellenüberfall auf der Rastanlage Siegerland-Ost an der Autobahn A 45 zwischen Siegen und Freudenberg gekommen. Die Täter gelangten nicht in die Tankstelle und flüchteten anschließend ohne Beute in Fahrtrichtung Dortmund. Gegen 01:05 Uhr fuhr ein weißer Mercedes Coupe mit entwendeten Siegener Kennzeichen (SI-EQ??) in ...

