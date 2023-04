POL-SI: Unbekannte verwüsten Vereinsheim - #polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach / Siegen (ots) - Am Donnerstag, den 23.02.2023, ist es in Dreis-Tiefenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Knapp zwanzig Minuten nach dem Diebstahl hat ein unbekannter Mann zwei Geldabhebungen mit der geklauten EC-Karte in Siegen-Weidenau durchgeführt. Der Diebstahl fand in einem Discounter in Dreis-Tiefenbach in der Siegstraße ...

