Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tankstellenräuber flohen ohne Beute #polsiwi

Freudenberg-Heisberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19.04.2023) ist es zu einem versuchten Tankstellenüberfall auf der Rastanlage Siegerland-Ost an der Autobahn A 45 zwischen Siegen und Freudenberg gekommen. Die Täter gelangten nicht in die Tankstelle und flüchteten anschließend ohne Beute in Fahrtrichtung Dortmund.

Gegen 01:05 Uhr fuhr ein weißer Mercedes Coupe mit entwendeten Siegener Kennzeichen (SI-EQ??) in den Bereich der Zapfsäulen an der zuvor genannten Tankstelle. Zwei maskierte Männer stiegen auf der Beifahrerseite aus dem Wagen und gingen in Richtung Eingangstür der Tankstelle. Diese war zur Tatzeit im geschlossenen Zustand. Eine der Täter hatte eine schwarze Faustfeuerwaffe in der Hand und versuchte, die Glasschiebetür aufzudrücken. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der Angestellte der Tankstelle, der im Kassenbereich war, ließ die Tür verschlossen. Die beiden Maskierten stiegen wieder in den Mercedes ein. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Dortmund auf der Autobahn A 45 davon.

Die Polizei erhielt gegen 01:19 Uhr Kenntnis von dem Raubüberfall. Zunächst lagen noch keine Erkenntnisse über das Fluchtfahrzeug vor. Bereits fünf Minuten später traf das erste Einsatzfahrzeug der Polizei vor Ort ein.

Die Ermittlungen vor Ort führten zu folgender Täterbeschreibung: Täter mit Schusswaffe:

- Männlich

- Ca. 180 - 185 cm groß

- Schwarze Faustfeuerwaffe

- Umhängetasche mit rotem Trageriemen

- Dunklen/grauen Kapuzenpullover/-jacke mit schwarzen Ärmeln

- Schwarze Maskierung, vermutl. Sturmhaube

- Schwarze Hose

- Helle, vermutl. weiße Socken

- Schwarze Schuhe

Zweiter Täter:

- Männlich

- Ca. 175 - 180 cm groß

- Schwarze Jacke

- Schwarze Maskierung, vermutl. Sturmhaube

- Schwarze Hose.

Es ist zu vermuten, dass noch mindestens ein weiterer Täter beteiligt war, der als Fahrer fungierte. Bisherigen Ermittlungen zu Folge hatten die Täter zuvor entwendete Kennzeichen an dem Tatfahrzeug angebracht. Die Ermittlungen zu dem Kennzeichendiebstahl laufen derzeit noch. Die sofort initiierte überörtliche Fahndung nach dem Fahrzeug bzw. den Räubern verlief ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es gegen 02:45 Uhr im Bereich der Autobahn A 44 an der dortigen Rast- und Tankanlage Haarstrang Nord zu einem weiteren Tankstellenüberfall. Auch hier soll ein weißer Mercedes Coupe als Tatfahrzeug beteiligt gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die hiesigen Ermittlungen übernommen und steht im Austausch mit der Sachbearbeitung der Kreispolizeibehörde Soest. Zeugen zu dem Überfall auf die Tankanlage Siegerland-Ost werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell