Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 16-Jährige wohlauf angetroffen - #polsiwi

Siegen (ots)

Seit Freitagmittag (21.04.2023) wurde in Siegen eine 16-Jährige vermisst. Nach intensiven Suchmaßnahmen, in die auch ein Hubschrauber der Polizei eingebunden war, konnte das Mädchen im Umfeld der Wohnanschrift am Rosterberg in Siegen wohlauf angetroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell