Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag, 11.02.2023, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 23.38 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Meerpohl in Warendorf-Freckenhorst ein. Bei dem Einbruch wurde Bargeld und Werkzeug entwendet.

Eine Zeugin bemerkte gegen 20.00 Uhr eine männliche Person in Tatortnähe, die in Richtung Everswinkeler Straße davon ging. Der Mann war komplett dunkel gekleidet, etwa 175 cm groß und führte eine Plastiktüte mit. Ob er mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581/94100-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

