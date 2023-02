POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fußgängerin angefahren

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 13.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in einer Sauna im Keller eines Einfamilienhauses in Drensteinfurt am der Goethestraße gerufen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstanden Brandschäden an der Sauna, der Saunakeller sowie der Hauswirtschaftsraum wurden verrußt. Personen kamen nicht zu Schaden, am Gebäude entstand kein Sachschaden. ...

