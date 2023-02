Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss auf E-Scooterroller unterwegs

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9.2.2023 hielten Polizisten gegen 22.40 Uhr einen E-Scooterfahrer auf der Zeppelinstraße in Ahlen an, um ihn zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten nahmen den Ahlener mit in ein Krankenhaus und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

