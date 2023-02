Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schmuck bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Donnerstag, 9.2.2023, zwischen 13.00 Uhr und 14.20 Uhr auf der Königstraße in Telgte Schmuck. Es wurde ein Mann beobachtet, der möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung steht. Der Tatverdächtige ist geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, hat schwarze Haare, trug eine hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Wer hat den Mann beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell