POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Hinweise zu Sattelzug erbeten

Warendorf (ots) - Ein flüchtiger Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 7.2.2023, zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr gegen einen weißen VW Up, der auf dem Gelände der Zeche in Ahlen, im Bereich der Stellflächen am Basketballfeld stand. An dem Auto konnte im Bereich der Beschädigung am linken Kotflügel roter Fremdlack gesichert werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen ...

mehr