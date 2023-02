Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Seniorin übergab Betrügern Geld

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.2.2023 übergab eine Seniorin einem Betrüger gegen 11.50 Uhr im Bereich der evangelischen Kirche in Beckum, Nordwall Geld. Unbekannte hatten die Beckumerin mehrfach am Vormittag angerufen und ihr vorgespielt, dass ihr Sohn in einen schweren Unfall verwickelt sei. Damit er nicht in das Gefängnisse müsse, könne eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro gezahlt werden. Die Frau kam aus Sorge um ihren Sohn der Aufforderung nach und übergab einem unbekannten Mann das Geld. Der Tatverdächtige ist geschätzt 25 Jahre alt, sprach schlecht deutsch und ist arabischen Typs. Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Wem ist der Mann an der Kirche aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Tipps zum Schutz vor Betrug erhalten Sie auf verschiedenen Internetseiten wie: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherheit-fuer-senioren-1 https://lka.polizei.nrw/senioren https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

