Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schüler leicht verletzt - Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Dienstag, 7.2.2023, 18.20 Uhr die Reichenbacher Straße in Warendorf befuhr. Dieser befuhr die Reichenbacher Straße in Richtung Carl-Leopold-Straße und überholte in Höhe der Hausnummer 56 einen Fahrradfahrer. Dabei soll er sehr nah an dem 11-Jährigen, der auf dem Radfahrschutzstreifen fuhr, vorbei gefahren sein. Daraufhin habe sich der Schüler erschreckt, soll gegen den Bordstein geraten und gestürzt sein. Dabei zog sich der Warendorfer eine leichte Verletzung zu. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell