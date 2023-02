Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 7.2.2023, gegen 10.40 Uhr in Telgte auf der Steinstraße ereignet hat. Die 93-jährige Telgterin schob ihr Fahrrad und querte die Steinstraße in Richtung des Geldinstituts. Ein 79-jähriger Westbeveraner befuhr mit seinem Pkw die Steinstraße aus Richtung Innenstadt kommend und erfasste die Seniorin. Daraufhin stürzte die Telgterin. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell