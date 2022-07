Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Felder brennen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Böschungsbrand am Bückeburger Kriegerweg/Am Schäferhof weitete sich gestern um 11.25 Uhr auf ein angrenzendes Stoppelfeld aus.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Hinweise auf eine mutmaßliche Brandursache liegen derzeit nicht vor.

Brandbetroffen waren nach einer ersten Einschätzung 20qm Böschung und 250 qm Stoppelfeld.

Um 16.35 Uhr kam es zu einem weiteren Feuer eines Feldes in Bückeburg, der am Rehrfeldweg in der Bückeburger Kornmasch gemeldet wurde.

Bei Erntearbeiten fing eine eingesetzte Rundballenpresse Feuer, die noch rechtzeitig vom ziehenden Traktor gelöst werden konnte.

Das Feld stand auf einer Fläche von ca. 3 bis 3,5 Hektar in Flammen und konnte durch die Feuerwehr mit Unterstützung der Flughafenfeuerwehr der Bundeswehr gelöscht werden.

Da das Feuer auch den Böschungsbereich der angrenzenden Bundesstraße 65 erfasste, wurde diese wegen der Rauchentwicklung und zur Durchführung der Löscharbeiten auf dem Teilstück der Abfahrt Scheie und der Bundesstraße 83 bis 19.30 Uhr komplett gesperrt. Das selbe traf auch auf die ebenfalls im Nahbereich verlaufende Bahnstrecke zu, die für den Bahnverkehr von 16.57 Uhr bis 18.36 Uhr nicht mehr befahren werden konnte.

Die Gesamtschadenssumme der zerstörten Ballenpresse, verbranntem Heu und einem mitgeschädigten Zaun beläuft sich auf über 100.000 Euro.

Bei beiden Bränden wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell