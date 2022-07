POL-NI: Zeugenaufruf zum Diebstahl eines Trekkingrades

Helpsen (ots) - (ma) Am Dienstag wurde in der Zeit von 18.00 bis 23.50 Uhr am Bahnhof in Kirchhorsten ein abgestellter E-Scooter der Marke Soflow, Typ SO3, gestohlen. Das blau/grüne Elektromobil stand abgeschlossen im Fahrradunterstand an der Bahnhofstraße. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de ...

