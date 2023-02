Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Auf dem Heimweg vom Markt ausgeraubt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag (24. Februar, 12 Uhr) eine Seniorin auf dem Heimweg vom Wochenmarkt ausgeraubt. Die 83-Jährige lief mit ihrem Rollator an der Grundschule an der Jupiterstraße vorbei, als ein Mann sie von hinten schubste und ihr die Handtasche entriss. Anschließend rannte der Räuber über einen kleinen Fußweg in Richtung Sonnenstraße weg. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke und einen dunklen Rucksack. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die den Vorfall oder auch einen Verdächtigen beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei gerichtet werden.

