POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Unfall mit Behinderungen auf der B462

Tuttlingen (ots) - Weil ein Mülleimer am Mittwochmorgen in der Wilhelmschule am Mittwoch in Brand geriet und stark kokelte, ermittelt nun die Tuttlinger Polizei. Sie geht davon aus, dass der Mülleimer in der Knabentoilette absichtlich in Brand gesteckt wurde. Gemeldet wurde der Brand kurz vor 11 Uhr. Zu dieser Zeit befanden sich die Schüler in der großen Pause im Schulhof. Der Eimer aus Kunststoff war in der Toilette ...

