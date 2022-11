Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Raithaslach - Windegg, K 6177, Lkr. Konstanz) Fahrerin eines E-Scooters bei Unfall schwer verletzt

Stockach-Raithaslach - Windegg, K 6177, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, kurz vor 07.40 Uhr, auf der Kreisstraße 6177 zwischen Windegg und Raithaslach, kurz nach dem Ortsausgang von Windegg zugetragen hat, ist eine 25-jährige Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt worden. Die 25-Jährige war mit dem Scooter von Windegg in Richtung Raithaslach unterwegs, als sie - nach ersten Ermittlungen - vom rechten Seitenspiegel eines in gleicher Richtung fahrenden Dacias einer 19-jährigen Autofahrerin gestreift wurde. Möglicherweise hatte die Autofahrerin den E-Scooter aufgrund der noch vorherrschenden Dunkelheit zu spät gesehen. Infolge des Streifvorgangs stürzte die 25-Jährige und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die junge Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell