POL-KN: (Konstanz) Imbiss-Stand aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Imbiss-Stand am Zähringerplatz aufgebrochen. Um in den Döner-Imbiss einzudringen, brachen die Unbekannten die Verriegelung eines Fensters auf, schoben den vorhandenen Rollladen nach oben und gelangten so in das Innere des Imbiss-Standes. Ob die Einbrecher aus dem Stand etwas entwendet haben, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

