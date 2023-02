Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh

Bruckhausen: Scheinhalter im Blick der Duisburger Polizei - Elf Strafanzeigen wegen Verkehrsverstößen

Duisburg (ots)

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber auch Berichte ans Straßenverkehrsamt wegen des Verdachts einer Scheinhalterschaft, Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unzureichender Sicherung von Kindern im Auto oder ein Verwarngeld wegen defekter Beleuchtung: Die Liste der Verstöße gegen Recht und Gesetz, die Einsatzkräfte bei Verkehrskontrollen auf dem Willy-Brandt-Ring in Marxloh und der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bruckhausen festgestellt haben, ist lang. 72 Fahrzeug- und 99 Personenkontrollen führten die Polizisten am Mittwochnachmittag (22. Februar) durch. Die Bilanz: Elf Strafanzeigen, Sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen und einige Verwarngelder - dazu ein Haftbefehl, der vor Ort durch die Zahlung eines Geldbetrages abgewandt werden konnte.

Doch nicht nur die Verkehrssicherheit hatten die Beamten bei diesen Kontrollen im Blick. Es geht auch darum, Erkenntnisse für bereits bestehende Strafverfahren zu gewinnen und so die Ermittler der Kriminalpolizei bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Polizei und Stadt agieren bei diesen Einsätzen behördenübergreifend: Neben den Uniformierten sind auch Mitarbeiter der Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg vor Ort, die überprüfen, ob Forderungen der Stadt Duisburg ausstehen. Sieben Personen konnten bereits vor Ort ihre Schulden begleichen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell