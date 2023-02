Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Duisburg und der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers - Folgemeldung - Haftbefehl gegen den 20-jährigen Sohn des Kazim Tatar aufgehoben

Duisburg, Moers (ots)

Am heutigen Tag (24. Februar) wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers - der Haftbefehl gegen den 20-jährigen Sohn des Schneiders Kazim Tatar aufgehoben. Dieser wird daher im Laufe des Tages aus der Justizvollzugsanstalt entlassen.

Der 20-Jährige stand unter dringendem Tatverdacht seinen Vater am 12. September 2022 getötet zu haben. Er war daher am 21. November 2022 in Moers festgenommen worden und befand sich seit diesem Tag in Untersuchungshaft. Zu dem Tatvorwurf machte er bisher keine Angaben. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurden in den letzten Monaten zahlreiche Beweismittel gesichert und Spuren sowie Mobilfunkdaten ausgewertet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 48-jährige Bekannte des Schneiders diesen in seiner Wohnung erschossen hat und die beiden gestern festgenommenen Frauen - die geschiedene Ehefrau des Kazim Tatar und deren Schwester - bei der Vorbereitung der Tötung und der Beseitigung des Leichnams geholfen haben. Beide haben sich bislang nicht zum Tatgeschehen geäußert.

Verdachtsmomente gegen den 20-jährigen Beschuldigten bestehen weiterhin, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er in das komplexe Tatgeschehen involviert gewesen ist. Allerdings genügen die derzeit vorliegenden Beweismittel nicht mehr, um seine Inhaftierung weiterhin zu rechtfertigen.

