Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Wegen Knöllchen - Autofahrer schubst Mitarbeiterin der Verkehrsüberwachung

Duisburg (ots)

Ein Knöllchen hat einen 43-Jährigen am Sonntagmittag (19. Februar, gegen 13:15 Uhr) an der Kurt-Spindler-Straße in Rage gebracht. Der Mann hatte seinen Wagen im Halteverbot stehen. Eine Mitarbeiterin der Verkehrsüberwachung heftete ihm dafür einen Strafzettel an die Windschutzscheibe. Nur wenige Minuten später erschien der 43-jährige Halter an seinem Auto, stürmte wutentbrannt auf die 51-Jährige zu und schubste sie. Dann setzte er sich in seinen Renault und gab mehrere Male leicht Gas, sodass er dabei einen weiteren Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung (52) mit der Fahrzeugfront berührte, der sich vor den Wagen gestellt hatte. Schließlich parkte der 43-Jährige sein Auto um und ging zurück ins Haus. Dort traf ihn die inzwischen alarmierte Polizei an. Weil er der Beamtin und dem Beamten gegenüber angab, regelmäßig Medikamente zu nehmen und ein Vortest positiv anschlug, kam er für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache. Jetzt muss er sich mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell