Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportbootunfall mit verletzten kind

Wiesbaden (ots)

Ein mit 6 Personen besetztes Sportboot fuhr mit hoher Geschwindigkeit dicht unter Land am Campingplatz Rettbergsaue zu Tal. Zwischen dem Steiger deiner Ausflugsfähre und einem weiteren Sportbootsteiger pralle das Sportboot auf das dortige mit Steinen befestigte Ufer. Beim Aufprall wurde ein an Bord befindliches Kind leicht verletzt und von der DLRG erstversorgt und zur weiteren Klärung mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Mehrere Zeugenaussagen bestätigen, dass der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt durch ein Handy abgelenkt wurde. Die Wasserschutzpolizei musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme eine Wahrschau stellen, da andere Sportbootfahrer die Absicherung der Unfallstelle missachteten und mit schädigenden Sog- und Wellenschlag die Unfallstelle passierte.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell